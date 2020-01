Das Supermodel Gigi Hadid wird nicht zu den zwölf Geschworenen im Prozess gegen den einstigen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein gehören. Die 24-Jährige verließ während der Jury-Auswahl am Donnerstag nach nur zehn Minuten das Gericht in New York. US-Medienberichten zufolge einigten sich Anklage und Verteidigung darauf, das Model wegen seiner Berühmtheit auszusortieren.