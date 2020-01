Die neue Verteidigungsministerin Claudia Tanner (ÖVP) will nicht lange untätig bleiben. Im Interview in der „ZiB 2“ hat sie am Donnerstag erklärt, dass sie die im türkis-grünen Koalitionspakt verankerte Teiltauglichkeit beim Bundesheer rasch umsetzen will. Damit soll verhindert werden, dass Männer, die aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht tauglich sind, trotzdem den Grundwehrdienst antreten können. Die teiltauglichen Rekruten könnten ihre Fähigkeiten so in anderen Bereichen einsetzen und etwa im Büro tätig sein und dazu noch Fremdsprachen- und IT-Kenntnisse erwerben. Doch was ist von so einem System zu erwarten und kann es dem Bundesheer tatsächlich helfen?