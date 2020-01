Entscheidung fällt erst

Die Entscheidung über die „Dancing Stars“-Paarungen trifft die Redaktion unter der Leitung von Andrea Heinrich: „Natürlich habe ich schon Überlegungen angestellt, welcher Profi mit welchem Promi ein spannendes Paar abgibt. Dabei spielen körperliche, wie etwa die Größe, und persönliche Merkmale eine Rolle. Ich schließe aber nicht aus, dass uns dieser Abend doch noch zu Änderungen inspiriert.“ Bekanntgegeben werden die Promi-Profi-Paare einmal mehr im Rahmen eines Presseevents zum Probenbeginn am 10. Februar in Wien. Da wird auch feststehen, ob Silvia Schneider einige Zeit lang mit einem „neuen“ Gabalier - Willi, dem Bruder ihres Ex Andreas, durchs Leben tanzen wird.