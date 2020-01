7500 Sepsis-Tote pro Jahr in Österreich

In Europa erkrankt jährlich etwa eine halbe Million Menschen an einer Sepsis. Für Österreich gibt es keine genauen Zahlen, Schätzungen gehen von 18.000 Patienten jährlich aus, wobei bei der Hälfte ein schwerer Verlauf verzeichnet wird. Rund 7500 Menschen sterben hierzulande jährlich an einer Sepsis, was acht Prozent aller Todesfälle in Österreich entspricht.