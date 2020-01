Starten Sie Ihren Skitag am besten mit einem speziellen Aufwärmprogramm! Um den Körper angemessen auf die Belastungen vorzubereiten, gilt es, den Kreislauf in Schwung zu bringen sowie die Durchblutung der Muskulatur zu erhöhen. Wintersportler, welche den Spaß im Schnee mit „kaltem Körper“ beginnen, sind mehr als doppelt so oft von Verletzungen betroffen wie jene, die sich ganz gezielt vor Fahrtantritt vorbereiten. Beugen Sie Muskelfaser- und Bänderrissen deshalb mit folgenden Übungen von Sportwissenschafter Mag. Philipp Bör BSc. vor. Diese am besten zehn Mal (pro Seite) ausführen.