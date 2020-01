Nach der Bluttat mit einer toten 42-Jährigen in Ybbs an der Donau liegt nun das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Die Frau erlitt laut Leopold Bien, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, „zahlreiche Stichverletzungen im Oberkörper- und Halsbereich“. Angekündigt wurde seitens der Behörde am Freitag die Anordnung eines psychiatrischen Gutachtens zum 50-jährigen Verdächtigen.