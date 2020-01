„Schaut jedes Mal in der Toilette nach, wenn ihr sie benutzt“

Die Familie rannte schließlich aus dem Badezimmer und schloss die Tür. Als die alarmierten Einsatzkräfte am Schauplatz ankamen, lebte die Schlange noch. Das Tier wurde draußen geschafft und in einen Sack verfrachtet. Die Mutter wurde im Krankenhaus behandelt. Die Wunden mussten genäht werden. Die Tochter beendete ihr Posting mit einem Rat: „Schaut jedes Mal in der Toilette nach, wenn ihr sie benutzt. Auch wenn sich euer Haus nicht in einem Wald befindet.“