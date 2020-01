Das Trio wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert und wegen Suchtmittelhandels in großer Menge im Rahmen einer kriminellen Vereinigung angezeigt. Außerdem verhaftete die Polizei zwei mutmaßliche Abnehmer und Hintermänner des Drogenschmuggels in einem Hotel am Flughafen und brachte sie ebenfalls nach Korneuburg.