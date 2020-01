„Liebhaber“ täuschen Notsituation vor

Beim sogenannten Love Scam handelt es sich um einen Partnervermittlungsbetrug, bei dem die späteren Opfer in eine virtuelle Affäre verwickelt und in der Folge finanziell ausgebeutet werden. Die Kontaktaufnahme erfolgt dabei oftmals auf diversen Social-Media-Portalen. In der Regel täuschen die in Wirklichkeit nicht existierenden „Liebhaber“ eine Notsituation vor (z. B. Raubüberfall, schwer erkrankter Angehöriger etc.), um schließlich um finanzielle Unterstützung zu bitten.