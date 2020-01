Favoritinnen für Teambewerb

Am Samstag geht in Zao ein Teambewerb in Szene, für den die Truppe von Harald Rodlauer klarer Favorit ist, am Sonntag folgt ein zweiter Einzelbewerb. Rodlauers großes Ziel, der Gewinn des Nationencups, ist nach sechs von 21 Bewerben vorerst klar in österreichischer Hand: mit 1.396 Punkten haben Pinkelnig und Co. fast doppelt so viele Zähler wie Verfolger Japan (701) eingesprungen.