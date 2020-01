Natur meldet sich zurück

Doch die Natur gibt ein klares Lebenszeichen von sich - nicht nur in Gebieten, in denen die Buschfeuer vor über einem Jahr gewütet haben, auch in Wäldern, die seit September 2019 von der Feuersbrunst betroffen sind. Australische Profifotografen entdeckten erste Pflänzchen, die zaghaft aus dem verbrannten Boden und auf den verkohlten Bäumen keimen.