Abschied von den royalen Aufgaben

Am Donnerstag hatte Prinz Harry, wie angenommen wird, seinen letzten Auftritt als aktives Mitglied des Königshauses absolviert. Bei der Auslosung der Spiele für die Rugby-Weltmeisterschaft 2021 im Buckingham-Palast zeigte er sich entspannt und zu Scherzen aufgelegt, auch wenn er etwas müde wirkte. Auf Instagram postete der Prinz nach dem Event ein Video, das mit dem Stone-Roses-Song „This Is the One“ unterlegt wurde, in dem eine doch ausgesprochen deutliche Textstelle zu hören ist: „Ich möchte das Land für einen Monat von Sonntagen verlassen.“