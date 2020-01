Die vorige EU-Kommission kündigte zuletzt noch an, dass Österreich in Zukunft jährlich um 120 Millionen Euro weniger Agrargelder aus Brüssel erhalten würde. Derzeit ist noch offen, wie die Finanzverhandlungen zum nächsten mehrjährigen EU-Finanzrahmen (2021 bis 2027) ausgehen werden. Köstinger kündigte allerdings bereits an, dass sie mögliche Kürzungen der EU-Agrafröderung aus dem eigenen Budget abdecken würde, damit die Einkommen der heimischen Landwirte gewährleistet seien.