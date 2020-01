„Im Durchschnitt hat man bei uns 36 Vögel pro Garten gezählt. Auf ganz Österreich aufgerechnet, ist das die höchste Anzahl. In weiten Teilen gab es zwar keinen Schnee, aber die gefrorene Erdschicht hat die Vögel an die Futterhäuschen gelockt“, berichtet Andreas Kleewein von BirdLife Kärnten. Insgesamt wurden 30.168 Exemplare in Kärnten gezählt. Die gefiederten Gesellen finden in den Gärten Rückzugsräume vor.