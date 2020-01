Für ihre am Donnerstag veröffentlichte Studie filterte die Nichtregierungsorganisation Avaaz die Top-Empfehlungen der Video-Plattform zu den Begriffen „Erderwärmung“, „Klimawandel“ und „Klimamanipulation“ und untersuchte auch, was in der Rubrik „nächstes Video“ angeboten wurde.