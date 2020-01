Was für eine Galavorstellung: Matthias Mayer fuhr am Freitag in der Kombi-Abfahrt allen davon! Auf Rang zwei folgt der Schweizer Gilles Roulin (+0,53 Sekunden). Hinter dem Lokalmatador liegt mit Daniel Danklmaier (+0,67) ein weiterer Österreicher in den Top 3 zur Halbzeit. Überschattet wurde die Abfahrt vom schweren Sturz des Norwegers Adrian Smiseth Sejersted, der im Fangnetz landete und mit dem Hubschrauber abtransportiert wurde. Für eine Schrecksekunde sorgte auch der Schweizer Mauro Caviezel. Der Slalom geht ab 14 Uhr über die Bühne - natürlich HIER live im sportkrone.at-Ticker!