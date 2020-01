Ein so genanntes „Verladetraining“ wollte am Donnerstag Abend ein 36-jähriger deutscher Pferdetrainer in Mils mit einem zwei Jahre alten Jungpferd durchführen. Dabei scheute der Hengst plötzlich und versetzte dem Deutschen einen Tritt gegen den Oberschenkel. Der Mann zog sich Verletzungen zu.