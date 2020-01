Ordentlich in die Haare gerieten sich in der Nacht auf Freitag zwei Taxilenker (31, 46) in Ischgl - und zwar wegen eines frei gewordenen Taxistandes! Der 31-jährige einheimische Fahrer soll seinem Kontrahenten, einem 46-jährigen Türke, einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und ihn dadurch verletzt haben.