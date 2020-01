Bei Forstarbeiten in einem Wald in Hüttschlag wurde ein Einheimischer von einem umfallenden Baum getroffen und unbestimmten Grades verletzt. Er hatte den Baum zuvor selbst abgesägt. Als dieser in seine Richtung fiel, konnte der 85-Jährige nicht mehr rechtzeitig zur Seite ausweichen und wurde auf der linken Körperseite getroffen.