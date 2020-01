Die Schneefallgrenze liegt in der Früh zwischen 600 und 800 Meter, sie sinkt tagsüber allmählich ab. Etwas höher, etwa bei 800 Meter Höhe, liegt die Schneefallgrenze stets südlich des Alpenhauptkamms, hier kommt am Wochenende aber ohnehin kaum Niederschlag an. Samstagabend und - nacht verstärken sich Regen und Schneefall in der Osthälfte, dabei schneit es immer öfter bis in tiefe Lagen.