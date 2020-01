„Ich schaufle und schaufle“, erzählte Monika Buchebner am 9. Jänner 2019 der „Krone“ am Telefon. Seit Tagen war sie auf ihrem Hof am Wurbauerkogel in Rosenau am Hengstpass mit Sohn, Schwiegertochter, Enkel (2) und ihren Tieren eingeschneit. Zwei Kühe waren kurz vor dem Kalben...