Ein zunächst unbekannter Täter brach zwischen Samstag und Mittwoch in der An-der-Lan-Straße in Innsbruck ein versperrtes Kellerabteil auf und entwendete daraus zwei Mountainbikes im Wert von einigen tausend Euro. „Im Zug umfangreicher Erhebungstätigkeiten gegen einen 32-jährigen Österreicher wegen Verdacht des Diebstahl, wurde auch eine von der Staatsanwaltschaft Innsbruck angeordnete Hausdurchsuchung durchgeführt“, heißt es von Seiten der Polizei. Dabei konnten von den Beamten in der Wohnung des Mannes die als gestohlen gemeldeten Mountainbikes entdeckt und in der Folge sichergestellt werden. Die zwei Fahrräder wurden den Geschädigten wieder ausgefolgt. Der 32-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.