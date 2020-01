Jeder Zweite unter den „Millenials“ befürchtet, dass er oder sie noch einen dritten Weltkrieg miterleben wird. Zudem rechne mehr als die Hälfte mit einem Atomwaffeneinsatz noch in den kommenden zehn Jahren, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichen Studie des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). Demnach blicken die Befragten im Alter zwischen 20 und 35 Jahren angesichts der weltweiten Spannungen mit Sorge in die Zukunft.