Wegen Mordes an seinem Vater ist in der Nacht auf Freitag ein 55-Jähriger im Grazer Straflandesgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er soll den 82-Jährigen im Juli 2018 in Voitsberg erstickt haben. Der Angeklagte, der vom psychiatrischen Gutachter als „klassischer Psychopath“ bezeichnet wurde, leugnete die Tat, zweifelte Gutachter sowie Gericht an und sprach von einem natürlichen Tod des Vaters. Er wird in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher untergebracht.