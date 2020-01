Ales Pajevic (ÖHB-Teamchef):

„Das Ergebnis ist okay. Kroatien war Favorit, man hat gesehen, wie gut sie spielen. Ich denke, wir hatten in der ersten Hälfte ein bisschen zu viel Respekt. Die zweite Hälfte war besser. Wir hatten bei 20:24 zwei gute Chancen. In der zweiten Hälfte waren wir kompakter. Jetzt spielen wir gegen die Guten. Ich habe zu den Jungs gesagt, sie sollen das genießen. Die Jungs müssen in den nächsten Spielen an sich glauben.“