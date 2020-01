Es war gegen 10 Uhr, als das geparkte Fahrzeug vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand geriet. „Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Angerberg, Angath und Wörgl stand das Bauhoffahrzeug bereits in Vollbrand“, heißt es von Seiten der Polizei. Die Flammen konnte durch die Feuerwehren gelöscht werden. „Ein Übergriff des Feuers auf andere Fahrzeuge und das Bauhofgebäude konnte verhindert werden“, so die Beamten. Durch die Rauch- und Hitzeentwicklung entstand am Bauhofgebäude aber ein erheblicher Sachschaden, am Fahrzeug selbst entstand Totalschaden.