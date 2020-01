Demonstranten wenden sich an Bundesregierung

Ihre Forderung ist klar: „Die Rodungen und Enteignungsverhandlungen müssen sofort eingestellt werden. Man kann nicht einfach die Bäume niederschneiden und erst dann die Verfahren durchführen“, kritisiert Matthias Höllweger, der sich am Protest beteiligt. In einem offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine Regierung verleihen die Gegner ihren Forderungen Nachdruck. Darin ersuchen sie ein politisches Einschreiten gegenüber der Austrian Power Grid (APG). „Wir ersuchen Sie im Wohle Österreichs dringend nachhaltig tätig zu werden“, schreiben die Anwälte der IG Erdkabel im Brief. Der ging auch an Landeshauptmann Wilfried Haslauer.