El-Niño bringt Humboldtpinguine in Bedrängnis

Humboldtpinguine leben an der Pazifikküste Südamerikas. Damit sind sie die am weitesten im Norden vorkommende Pinguinart. Durch das Wetterphänomen El-Niño, wiederum von der Klimakrise beeinflusst, gerät der Humboldtpinguin aber zunehmend in Bedrängnis. Die unregelmäßigen Strömungsänderungen im Pazifik werden häufiger - dadurch verändern sich die Wanderrouten von Fischschwärmen.