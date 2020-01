Tragischer Selbstmord in der umstrittenen Justizanstalt Asten: Eine 50-Jährige erhängte sich in der Nacht auf Mittwoch in ihrem videoüberwachten Zimmer, wurde aber erst am Morgen von einer Pflegerin tot aufgefunden. Trotz Sicherheitsbedenken der Justizwache ist ein Zubau für weitere 100 psychisch kranke Straftäter in Asten geplant.