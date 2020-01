In der Landeshauptstadt ist laut Referat für Statistik bei den Buben zwar auch Paul an der Spitze, bei den Mädchen hatte im Vorjahr aber Emilia die Nase knapp vorn. Die kulturelle Vielfalt in Graz lässt sich auch von den beliebtesten Namen ableiten: So findet sich in Mariatrost der aus dem kasachischen stammende Name Aldiyar auf Rang zwei - aber auch Eymen (Gries), Ahmed (Jakomini) oder Aisha (Gösting) finden sich in den Bezirks-Top-10.