„Ich will da schon weiterkommen. Das Feld ist aber dicht beieinander“, schilderte Lukas Mama Birgit am Telefon. Zum Auftakt wartet heute „Aussie“ Bosancic, den der ITF-PC als Nummer 290 ausgibt. In Runde zwei würde mit dem Briten Fery (ITF-Nr. 20) wohl schon ein echtes Kaliber warten. Der Crack von 2. Bundesliga-Klub Radstadt ist jedenfalls bereits am Samstag Down Under gelandet, seither „Lukas alleine in Australien.“ Neumayer wurde wie schon bei seinem erfolgreichen Amerika-Trip von der ITF in ein Förderprogramm aufgenommen. Mini-Haken an der Geschichte: Standard-Coach Gerald Kamitz musste zu Hause bleiben, vor Ort folgt Lukas den Kommandos von ITF-Trainer Glenn Hamilton.