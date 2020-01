Die Ramsau hat ein unglaubliches Weihnachtsgeschäft hinter sich. Und ein Jännerloch, von dem früher immer die Rede war, gibt es auch nicht mehr wirklich. „Es ist ein bisschen weniger los, aber wir haben viel mehr Frequenz als in den vergangenen Jahren“, sagt der örtliche Tourismusverband-Geschäftsführer Philipp Walcher. „Die Betten sind für die kommenden Wochen gut ausgebucht, auch wegen unserer Veranstaltung ,Tour de Ramsau’.“ Es ist also noch länger kein Ende in Sicht. Ein Grund zum Jubeln für die Touristiker.