„Ich habe ja nur einen Joint geraucht.“ Dieses Argument hörten Polizisten im vergangenen Jahr bei Verkehrskontrollen häufig. Über 1000 Drogenlenker wurden erwischt, um 70 Prozent mehr als im damaligen Rekord-Jahr 2018. Rund ein Viertel ging der Polizei bei der Heimreise von größeren Veranstaltungen ins Netz, etwa nach dem Frequency in St. Pölten, dem Flow-Festival in Eggendorf im Bezirk Wiener Neustadt oder der Hanfmesse Cultiva in Vösendorf im Bezirk Mödling. Der Großteil wurde aber bei Routine-Kontrollen angehalten. „Wir haben viel investiert, damit Beamte Drogenlenker leichter erkennen können“, betont Ferdinand Zuser, Leiter der Verkehrsabteilung der Landespolizeidirektion. Neben speziellen Schulungen spricht er damit auch den Einsatz von Vortestgeräten an.