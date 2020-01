Zehn Kilometer in die falsche Richtung gefahren

Mit dem Streckenwagen und einem mulmigen Gefühl im Bauch fuhren sie dem Geisterfahrer entgegen. Sie stoppten den Verkehr, blockierten mit dem Dienstfahrzeug die Fahrstreifen und konnten den Wagen auf der Überholspur stoppen. Am Steuer saß eine verwirrte 77-jährige Obersteirerin. Sie war im Bereich der Abfahrt Judenburg-Ost auf- und zehn Kilometer in die falsche Richtung gefahren.