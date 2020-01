Keine Verteilungskämpfe in der Kulturbranche

Was Lunacek auf jeden Fall vermeiden wolle, seien Verteilungskämpfe in der Kulturbranche. „Diese Idee, dass immer jemand verlieren muss, ist nicht mein Konzept von Politik. Es gibt auch Win-win-Situationen.“ Dass hoffentlich in den kommenden Budgetverhandlungen mit dem einstigen Kulturminister und nunmehrigen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) herausgeschlagene Kultur-Plus solle vor allem jenen im „Mosaik der vielfältigen Kunst- und Kulturlandschaft“ zugutekommen, die bisher am Rande der Selbstausbeutung arbeiten würden.