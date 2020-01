Kaum ein Markt ist in solchem Maße digital wie der Tourismus. Die harte Währung im Tourismus-Marketing ist nicht Angebotsvielfalt, sondern Sichtbarkeit und punktgenaue Zielgruppenkommunikation. In einer Situation, in der die individuellen Bedürfnisse der Kunden die Messlatte darstellen, hat man Vorteile, wenn man Gäste und Interessenten sehr gut kennt und sie deshalb mit Botschaften ansprechen kann, die sie abholen. Im Digitalmarketing kann man die Wirksamkeit der Ansprache messen, Zielgruppen segmentieren und mit neuen Techniken wie Virtual Reality faszinieren.