Vor zehn Jahren entdeckte Gerhard Spielvogel aus Rum die Freude am Sport. Heute ist der 38-Jährige als „Mr. Playbird“ in der Fitnessbranche selbstständig tätig. „Es geht mir in allen Lebensbereichen so gut – und da möchte ich aus Wertschätzung etwas zurückgeben“, erklärt Spielvogel, warum er die „Winterwonderland Weihnachtschallenge“ vor drei Jahren ins Leben rief.