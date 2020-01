Der Name Gewessler ist den Österreichern noch nicht sehr geläufig

Obwohl sie eine der Schlüsselrollen in der neuen Regierung spielt, ist Umweltministerin Leonore Gewessler den Österreichern noch nicht sehr geläufig. Ebenso wenig die neue Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher sowie die Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab. Nur echten Politik-Junkies sagt der Name Magnus Brunner - er ist türkiser Staatssekretär im Umweltministerium - etwas. Gerade beim Vertrauen, das auch mit der Bekanntheit zusammenhängt, ist bei zahlreichen Ministern noch viel Luft nach oben.