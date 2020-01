75.000 zusätzliche Pflegestellen werden bis 2030 benötigt. Wie aber kann man die Jugend motivieren, so einen Beruf zu ergreifen? Bereits vor über einem Jahrzehnt setzte die Schweiz Maßnahmen, die eine nachhaltige Stabilisierung der Personalsituation in der Pflege bewirkten. Die Eidgenossen reformierten ihr Schulungssystem, und plötzlich stand die Ausbildung im Pflegebereich an zweiter Stelle der beliebtesten Lehrberufe.