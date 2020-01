Auf dem Flughafen der peruanischen Hauptstadt Lima ist bei einer Kontrolle ein Mann erwischt worden, der in seinem Koffer 20 lebende Tropenvögel nach Europa schmuggeln wollte. Der Belgier, der nach Madrid fliegen wollte, sei am Montag festgenommen worden, erklärte die Wildschutzbehörde des Landes am Mittwoch (Ortszeit).