Sonntag: Besonders nördlich des Alpenhauptkamms und anfangs auch im Osten bringen kompakte Wolken recht häufig Niederschläge, die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen ganz tiefen Lagen und etwa 500 Meter Seehöhe. Auf der Alpensüdseite reißt die Bewölkung hingegen noch am Vormittag auf, dann kann sich zeitweise sonniges Wetter einstellen. Der Nordwest- bis Nordwind bläst besonders am Alpenostrand und im Flachland Niederösterreichs sowie im Nordburgenland oft sehr lebhaft. Minus fünf bis plus zwei Grad zeigt das Thermometer in der Früh, am Tag kaum über minus ein bis plus fünf Grad.