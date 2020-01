Silikon-Einlagen sorgen für prallen Po bei Frauen

Schönheitsideale ändern sich stetig. Hat man vor einigen Jahren noch unter einem prallen Po gelitten, so ist ein ausgefülltes Gesäß spätestens seit Jennifer Lopez das Ideal. Durch Kim Kardashian wurde ein ausladendes Hinterteil noch angesagter. Manche sagen sogar der Po wäre das neue Dekolleté. Und wie für letzteres gibt es auch für das Hinterteil Schummelmethoden, um es praller zu machen: Po-Einlagen aus Silikon. Diese sind mittlerweile so beliebt, dass es sie in jedem Kleidungsgeschäft zu kaufen gibt.