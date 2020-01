Im Test: Die besten Lokale im neunten Bezirk

Den 9. Bezirk kenne ich wie meine Westentasche und habe so ziemlich alle Lokale schon einmal von innen gesehen. Wenn mir die Decke im Homeoffice auf den Kopf fällt, schnappe ich meinen Laptop und setze mich in ein Kaffeehaus. Wir haben am Alsergrund einige Plätzchen, die man kennen sollte. Frische Croissants, Pain au Chocolat oder Eclairs aus Paris - das findet man heute im alten Knopfgeschäft in der Berggasse 25 in dem sich La Mercerie befindet. Das gemütliche Lokal ist mittlerweile sehr gut besucht. Gleich daneben liegt in der Servitengasse 4A das Caffè a Casa. Dort gibt es meiner Meinung nach einen der besten Kaffees in ganz Wien. Hier wird man nach seinen individuellen Vorlieben gefragt, um die passende Röstung zu finden - ganz nach dem Motto: jedem Gast sein Kaffee! Quirliger geht es bei den Coffee Pirates in der Spitalgasse 17 zu. Neben Kaffeespezialitäten und hauseigenen Röstungen erwartet die Gäste Wohnzimmer-Atmosphäre. Perfekt für geschäftliche Termine eignet sich das Café Français. Vis-à-vis der Votivkirche am Schottentor gibt es auch Frühstücksangebote und Tagesgerichte.