Ball-Styling vom Debütanten-Friseur des Opernballs

In den Genuss einer solchen Frisur sollen jedoch nicht nur die Debütantinnen am Opernball kommen, sondern jede Frau, die sich bei Hannes Steinmetz-Bundy für die Ballnacht stylen lässt. Dabei kommt es natürlich auch immer auf die Wünsche der Kundin an: „Die Form der Frisur ist natürlich vom Wunsch der Kundin abhängig. Will sie eine Göttin oder Prinzessin sein? Wie will man wirken? Um welchen Ball handelt es sich? Welches Kleid trägt man? Dies wird alles vorab besprochen“, erklärt Steinmetz-Bundy. Die Formen in diesem Jahr sind größer und opulenter, außerdem sollte Bewegung drin sein. „Der Trend geht auf jeden Fall zum Hochstecken. Man will sich anders inszenieren als im Alltag“, weiß der Friseurmeister.