„Umweltbeeinträchtigung so gering wie möglich halten“

„Aufgrund des Ausmaßes“, so die Exekutive via Twitter, „und um die Umweltbeeinträchtigung so gering wie möglich zu halten“, wurden seitens der Einsatzkräfte rasch Maßnahmen getroffen. So wurde die Schifffahrt zwischen Greifenstein und dem Kraftwerk Freudenau in Wien vorerst eingestellt. Zudem wurden sämtliche Trinkwasserbrunnen entlang der Donau vorübergehend gesperrt.