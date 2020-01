Über Balkon in Wohnung eingestiegen

Dafür, dass die Bluttat geplant gewesen sei, spreche auch, dass der Verdächtige seinen Eltern vorgaukelte, er würde zu einer Freundin nach Leipzig fahren. GPS-Daten würden aber beweisen, dass der 34-Jährige am Samstag zu Sophie N., dem späteren Mordopfer, nach Hannover fuhr, so die „Bild“. Über den Balkon stieg der Verdächtige demnach in die Wohnung der jungen Frau ein, die im Februar bei der AUA als Stewardess hätte anfangen sollen, wo er sie mit einem Stich in den Hals getötet haben soll.