Microsoft hat am Mittwoch die neueste Version seines Edge-Browsers zum Download freigegeben. Diese basiert erstmals auf Googles Chromium-Engine, „wodurch die Kompatibilität verbessert und eine plattformübergreifende Entwicklung von Webanwendungen erleichtert“ werden soll, wie Microsoft in einer Mitteilung verspricht. Der automatische Rollout für Privatkunden soll in den nächsten Wochen beginnen und sukzessive via Windows-Update erfolgen.