Der vermehrte Schutz der Außengrenzen und die Hunderten Milliarden für das Klimapaket werden für die Europäische Union in den nächsten Jahren teuer. Und trotzdem wird der österreichische Beitrag zum EU-Budget nicht erhöht, sagt Karoline Edtstadler (ÖVP). Im krone.tv-Talk mit Moderator Gerhard Koller spricht sich die neue Europaministerin auch für EU-Beitrittsverhandlungen mit den Staaten am Westbalkan aus - denn „das Projekt Europa ist erst fertig, wenn alle europäischen Staaten eine Beitrittsperspektive haben“, so Edtstadler.