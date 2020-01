Die übrigen „guten“ Modelle (Melitta, De`Longhi, Saeco, Miele, Siemens) bieten eine Milchschaumautomatik und eine entsprechende Vielfalt an Kaffeearten wie Cappuccino, Latte Macchiato, etc. an. Der Komfort schlägt sich natürlich im Preis nieder: zwischen 865 Euro und 1299 Euro müssen dafür bezahlt werden.