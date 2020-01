„Ursprünglich boten unsere Einzelhandelsgeschäfte den Menschen die Möglichkeit, Mehrkomponenten-, CD- und DVD-basierte Home-Entertainment-Systeme zu erleben, zu testen und mit uns zu sprechen“, so Colette Burke, Vice President of Global Sales bei Bose, in einer offiziellen Mitteilung. „Damals (das erste Geschäft wurde 1993 in den USA eröffnet, Anm.) war es eine radikale Idee, aber wir haben uns darauf konzentriert, was unsere Kunden brauchen und wo sie es brauchen - und das tun wir jetzt auch“, begründete Burke den Rückzug.